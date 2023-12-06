Нова допомога від Великої Британії: який транш отримає Україна

Уряд Великої Британії оголосив про надання Україні 43 мільйонів євро. Кошти мають бути використані на гуманітарну допомогу для найбільш постраждалих українців.

На що надала гроші Велика Британія

Україна отримає від Великої Британії транш у розмірі 43 мільйони євро, він буде розділений на 34 мільйони євро для загальної допомоги і ще 9 мільйонів євро на гуманітарні витрати. Про це оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон.

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Велика Британія є одним з найближчих українських союзників. Після початку повномасштабної війни, британський уряд надав Україні як гуманітарну, так і військову підтримку.

Виділене фінансування є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Великої Британії Україні та регіону в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів (це 148 мільйонів євро) на 2023 – 2024 роки, про що було оголошено на Конференції з питань відновлення України у червні,

– повідомляє британський уряд.

Станом на зараз, відомо, що Велика Британія передала Україні гуманітарну та економічну допомогу у розмірі 10,8 мільярда євро. Йдеться про транші, які надавалися після початку повномасштабного вторгнення.