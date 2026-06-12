Київ не виконав одну з ключових умов програми МВФ: чи отримає Україна транш від Фонду

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні черговий транш кредиту. І це попри те, що Київ не виконав одну з ключових умов програми.

Що відомо про транш МВФ для України

Це відбувається на тлі зростання невдоволення серед українців вимогами кредитора в умовах виснажливої війни, про що пише Bloomberg.

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За словами джерел, обізнаних із переговорами, МВФ та уряд України досягли угоди на рівні експертів. А це вже відкриває шлях до отримання Україною майже 700 мільйонів доларів фінансової допомоги.

Зверніть увагу! Водночас для виділення коштів ще необхідне схвалення ради директорів МВФ наступного місяця.

Компроміс став результатом кількох тижнів переговорів під час останньої місії МВФ,

– йдеться у матеріалі.

Bloomberg пояснює, що перемовини ускладнилися через те, що Верховна Рада України не ухвалила законодавчі зміни, на яких наполягав фонд. Йдеться про законопроєкт щодо розширення оподаткування закордонних посилок з метою скорочення тіньової економіки.

Зрештою МВФ погодився дозволити Україні відтермінувати ухвалення цього законодавства до липня, фактично надавши депутатам більше часу для виконання взятих зобов’язань. Наступний перегляд програми МВФ запланований лише на вересень.

Цікаво! На тлі цієї новини українські доларові облігації з погашенням у 2034 році дещо зросли в ціні, наблизившись до 70 центів за долар після падіння до 52 центів у березні.

Що ще слід знати про МВФ

Як вже повідомляли медіа, в останній момент Міжнародний валютний фонд нібито погодився піти на деякі поступки. Хоча раніше Фонд категорично відмовлявся від цього. Мова йде про перенесення кінцевого терміну ухвалення закону про оподаткування посилок.

Зокрема, опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 48% респондентів підтримують усі необхідні реформи для отримання траншу від МВФ. Водночас 30% опитуваних підтримали варіант, де Київ відмовляється від таких рішень, але це призведе до дефіциту коштів як на оборону, так і на соціальну сферу.