Транш від МВФ для України під загрозою: Підласа розповіла делаті

У вівторок, 1 вересня, відбулась зустріч місії Міжнародного валютного фонду з представниками української влади в Києві. Основною темою стало те, що отримання наступного траншу перебуває під загрозою.

Чому Україна має проблеми з наступним траншем від МВФ

Річ у тім, що Україна має недостатній прогрес в частині ухвалення законопроєктів, про що повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Зокрема, для отримання цього траншу потрібно:

підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №15111-д, але перепоною є правка щодо ПЕПів, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу;

ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт 15112-д;

ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення;

призначити нових членів Рахункової палати (це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії, яке Рада не підтримала).

Роксолана Підласа очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Крім цього, уряд має подати до парламенту три проєкти законів (їхнє голосування для в цьому році не потрібне). Решта структурних маків – рішення Кабміну чи окремих органів. Тут затримки виникати взагалі не повинно.

Підласа наголосила: коли йдеться про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про 1,66 мільярда доларів бюджетного фінансування. Вона нагадала, що виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу.

Місію Фонду в Україні наразі очолив її голова Гевін Грей. Згідно з інформацією, особлива увага приділяється проєкту державного бюджету України на 2027 рік.

Попередній – другий транш від МВФ – Україна отримала у липні. Його розмір становив близько 690 мільйонів доларів.