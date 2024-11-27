Транснефть може зупинити великі інвестпроєкти через відсутність грошей

Найбільша в Росії нафтотранспортна компанія Транснефть, через зростання податкового навантаження може зіткнутися з дефіцитом грошових коштів. Реалізація великих інвестиційних проєктів може зупинитися до 2026 року.

Транснефть призупинить діяльність

Транснефть може призупинити великі інвестиційні проєкти до 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Державна Дума Росії схвалила поправку до Податкового кодексу, яка передбачає збільшення податку на прибуток на 40% для окремих компаній. Це підвищення буде діяти протягом шести років і завершиться у 2030 році.

За умови податку на прибуток у 40% і виплати у вигляді дивідендів половини коштів, що залишилися, у бюджеті компанії залишиться тільки чверть від отриманого прибутку,

– написали у компанії.

Це означає, що вже до 2026 року у Транснефти слід очікувати дефіцит грошей та призупинення реалізації та відмову від великих інвестиційних проєктів, зокрема, з капітального ремонту та реконструкції.