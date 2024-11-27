Транснефть приостановит деятельность

Транснефть может приостановить крупные инвестиционные проекты до 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Государственная Дума России одобрила поправку в Налоговый кодекс, которая предусматривает увеличение налога на прибыль на 40% для отдельных компаний. Это повышение будет действовать в течение шести лет и завершится в 2030 году.

При условии налога на прибыль в 40% и выплаты в виде дивидендов половины средств, оставшихся, в бюджете компании останется только четверть от полученной прибыли,

– написали в компании.

Это означает, что уже к 2026 году в Транснефти следует ожидать дефицит денег и приостановление реализации и отказ от крупных инвестиционных проектов, в частности, по капитальному ремонту и реконструкции.