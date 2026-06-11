Транспорт Криму "паралізований": як на це вплинула Україна

В окупованому Росіє Криму триває паливна криза. Проте впливає вони не тільки на власників авто, а й на всіх людей, бо ситуація "вдарила" по громадському транспорту.

Що відбувається з пальним та транспортом у Криму

Раніше російський "глава" Криму Сергій Аксьонов доручив підлеглим виправити ситуацію, про що пише "Крим.Реалії".

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Рухомий склад буде закріплено за конкретними АЗС, заправка здійснюватиметься за чітким графіком,

– сказав Аксьонов.

Втім, у понеділок, 8 червня стало відомо, що багато автобусів знову не вийшли на маршрути. Наприклад, у Ялті, за даними місцевої адміністрації, зі 132 одиниць громадського транспорту працювали лише 108.

У Керчі також спостерігається скорочення кількості рейсів на деяких маршрутах. У Ленінському районі Криму скасували чотири приміські автобуси.

Крім того, з 4 червня муніципальні автобуси Радянського району курсують лише вранці та ввечері.

Зауважте! Цікавий факт полягає у тому, що у російському Мінтрансі Криму журналістам заявили, що автобусне сполучення в регіоні функціонує в повному обсязі. Таку ж інформацію надала й російська влада окупованого Севастополя.

Нагадаємо, що раніше "влада Криму" заборонила пасажирським поїздам курсувати півостровом у нічний час. З середи, 10 червня, рух дозволено лише з 5 ранку до 11 вечора. Зміни торкнуться 28 поїздів далекого сполучення. Про це писали у російському медіа The Moscow Times.

Згідно з новою схемою, рейси, які курсували територією Криму вночі, прибуватимуть на станцію Керч-Южна. Вона розташована на території півострова біля Кримського мосту.

Після цього пасажирам запропонують продовжити шлях автобусом до Сімферополя, Джанкоя та Владиславівки. Так само необхідно буде повертатися назад.

Рух поїздів у Криму було порушено після атаки українського безпілотника на пасажирський поїзд.

Що ще слід знати про ситуацію

Паливна криза дійшла до різних регіонів Росії. Але найбільше вдарила саме по Севастополю, який Росія окуповала. Саме там відбувся найбільший стрибок цін на пальне. Вартість бензину збільшилась на 7,5% лише за сім днів.

Як повідомила "влада" окупованого регіону, стояти в чергах на АЗС "ТЕС" у четвер, 11 червня, сенсу немає. Цього дня заправлятимуть лише громадський транспорт, комунальні служби, автомобілі екстрених служб та державні транспортні засоби. Нові QR-коди на заправку пальним жителям міста нібито сформують після 22:00 11 червня.