Скасування проїзду за посвідченнями: як пільговики користуватимуться транспортом

Правила використання транспортних пільг в Україні всім давно відомі. Однак новий законопроєкт має за мету запровадити зміни. Йдеться про законопроєкт №5651-2.

Як можуть змінитися транспортні пільги та їхні правила

Детальніше розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Як зазначили у відомстві, станом на сьогодні перевізники здійснюють пільгові перевезення без гарантій компенсації. У зв’язку з цим, громади змушені покривати витрати з місцевих бюджетів або навіть не компенсувати їх взагалі.

Водночас суми компенсацій визначаються умовно. Найчастіше – за середніми показниками або застарілими нормами.

Зверніть увагу! У більшості громад взагалі відсутній достовірний облік пільгових поїздок.

Законопроєкт №5651-2 підтримав Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав 11 грудня минулого року. Він передбачає:

встановлення єдиних правил підтвердження права на пільгу;

впровадження автоматизованого обліку поїздок;

створює прозору модель розрахунків;

усуває умовне визначення компенсацій;

переводить систему у цифрову.

Законопроєкт передбачає перехідний період до 1 липня 2028 року.

У виданні "Час дій" пояснили, за яким алгоритмом працюватиме пільговий проїзд:

пільговики отримуватимуть гроші на спеціальні банківські картки (кошти надходитимуть шляхом цільових перерахувань із державного та місцевих бюджетів); оплата здійснюватиметься виключно через електронні валідатори.

Допомога надходитиме залежно від статусу пільговика:

Ветерани війни та військовослужбовці отримуватимуть кошти з державного бюджету України.

Пенсіонери та інші категорії – коштом місцевих бюджетів громад.

Важливо! Окремі спецпрограми координуватимуться через профільні державні структури.

Таким чином, фінансування більшості пільговиків "ляже на плечі" місцевої влади. Тому й обсяг допомоги залежатиме від спроможності конкретної громади.

Це означає, що жителі заможних обласних центрів можуть отримати на картку суму для більшої кількості поїздок, ніж мешканці дотаційних містечок чи селищ,

– йдеться у матеріалі.

У тексті також пояснили, що за цих обставин зміниться для громадян. Наприклад, пільговики більше не будуть повинні щоразу демонструвати посвідчення. Зокрема, мінімізується й людський фактор, тобто кількість конфліктних ситуацій зменшиться.

Перевізники ж матимуть точний облік кожної поїздки. Це означає, що громади платитимуть перевізникам за реальних пасажирів, а не надаватимуть приблизні суми.

Що ще варто знати про транспорт

Експертка з питань транспортної інфраструктури Анна Мінюкова заявила, що вартість проїзду у Києві залишиться нижчою, ніж у європейських країнах. І це навіть після підвищення його вартості.

Директор Інституту світової політики Євген Магда пояснив: столиця витрачає на громадський транспорт стільки ж коштів, скільки на зброю. А якщо не переглянути тарифи, то місту залишиться лише зменшувати допомогу військовим.

Зокрема, у КМДА розповіли, що тариф у 30 гривень розрахований за фактичними витратами підприємств у 2025 році. Тобто у нього закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу та конкурентну оплату праці працівників.