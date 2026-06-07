Скасування проїзду за посвідченнями: як пільговики користуватимуться транспортом
Правила використання транспортних пільг в Україні всім давно відомі. Однак новий законопроєкт має за мету запровадити зміни. Йдеться про законопроєкт №5651-2.
Як можуть змінитися транспортні пільги та їхні правила
Детальніше розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України.
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Як зазначили у відомстві, станом на сьогодні перевізники здійснюють пільгові перевезення без гарантій компенсації. У зв’язку з цим, громади змушені покривати витрати з місцевих бюджетів або навіть не компенсувати їх взагалі.
Водночас суми компенсацій визначаються умовно. Найчастіше – за середніми показниками або застарілими нормами.
Зверніть увагу! У більшості громад взагалі відсутній достовірний облік пільгових поїздок.
Законопроєкт №5651-2 підтримав Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав 11 грудня минулого року. Він передбачає:
- встановлення єдиних правил підтвердження права на пільгу;
- впровадження автоматизованого обліку поїздок;
- створює прозору модель розрахунків;
- усуває умовне визначення компенсацій;
- переводить систему у цифрову.
Законопроєкт передбачає перехідний період до 1 липня 2028 року.
У виданні "Час дій" пояснили, за яким алгоритмом працюватиме пільговий проїзд:
- пільговики отримуватимуть гроші на спеціальні банківські картки (кошти надходитимуть шляхом цільових перерахувань із державного та місцевих бюджетів);
- оплата здійснюватиметься виключно через електронні валідатори.
Допомога надходитиме залежно від статусу пільговика:
- Ветерани війни та військовослужбовці отримуватимуть кошти з державного бюджету України.
- Пенсіонери та інші категорії – коштом місцевих бюджетів громад.
Важливо! Окремі спецпрограми координуватимуться через профільні державні структури.
Таким чином, фінансування більшості пільговиків "ляже на плечі" місцевої влади. Тому й обсяг допомоги залежатиме від спроможності конкретної громади.
Це означає, що жителі заможних обласних центрів можуть отримати на картку суму для більшої кількості поїздок, ніж мешканці дотаційних містечок чи селищ,
– йдеться у матеріалі.
У тексті також пояснили, що за цих обставин зміниться для громадян. Наприклад, пільговики більше не будуть повинні щоразу демонструвати посвідчення. Зокрема, мінімізується й людський фактор, тобто кількість конфліктних ситуацій зменшиться.
Перевізники ж матимуть точний облік кожної поїздки. Це означає, що громади платитимуть перевізникам за реальних пасажирів, а не надаватимуть приблизні суми.
Що ще варто знати про транспорт
Експертка з питань транспортної інфраструктури Анна Мінюкова заявила, що вартість проїзду у Києві залишиться нижчою, ніж у європейських країнах. І це навіть після підвищення його вартості.
Директор Інституту світової політики Євген Магда пояснив: столиця витрачає на громадський транспорт стільки ж коштів, скільки на зброю. А якщо не переглянути тарифи, то місту залишиться лише зменшувати допомогу військовим.
Зокрема, у КМДА розповіли, що тариф у 30 гривень розрахований за фактичними витратами підприємств у 2025 році. Тобто у нього закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу та конкурентну оплату праці працівників.