Коли транзит з Росії завершиться: Україна готова до реверсних постачань газу

Наприкінці цього року має припинитися угода з постачання російського газу до Європи. Після цього українська газотранспортна система готова працювати в реверсному режимі.

Реверсні постачання газу

У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що українці будуть забезпечені газом навіть попри транзит російського газу через країну.

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Джерело Інтерфакс-Україна повідомило, що поки уряду не надходило жодних офіційних пропозицій від європейських компаній, щодо можливих постачань газу з Азербайджану у 2025 році.

Нагадаємо! В угоді на асоціацію з ЄС є умова, що Україна зобов'язана забезпечити транзит газу, якщо є відповідні запити від європейських партнерів.

До слова на Угорщину та Словаччину не наклали санкції за купівлю російського трубопроводного газу.