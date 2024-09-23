Реверсные поставки газа

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что украинцы будут обеспечены газом даже несмотря на транзит российского газа через страну.

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Источник Интерфакс-Украина сообщил, что пока правительству не поступало никаких официальных предложений от европейских компаний, о возможных поставок газа из Азербайджана в 2025 году.

Напомним! В соглашении на ассоциацию с ЕС есть условие, что Украина обязана обеспечить транзит газа, если есть соответствующие запросы от европейских партнеров.

К слову на Венгрию и Словакию не наложили санкции за покупку российского трубопроводного газа.