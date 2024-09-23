Реверсні постачання газу
У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що українці будуть забезпечені газом навіть попри транзит російського газу через країну.
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Джерело Інтерфакс-Україна повідомило, що поки уряду не надходило жодних офіційних пропозицій від європейських компаній, щодо можливих постачань газу з Азербайджану у 2025 році.
Нагадаємо! В угоді на асоціацію з ЄС є умова, що Україна зобов'язана забезпечити транзит газу, якщо є відповідні запити від європейських партнерів.
До слова на Угорщину та Словаччину не наклали санкції за купівлю російського трубопроводного газу.