Україна відмовляється від імпорту газу: що відомо про меморандум із МВФ

Україна та члени ЄС активно готуються до припинення транзиту російського газу. Затверджено комплекс заходів, який сприятиме поступовій адаптації системи до нововведення.

Що зміниться на ринку газу

Стало відомо, що Україна не буде здійснювати імпорт газу і під час наступного опалювального сезону. Готується комплекс заходів для стабілізації системи в кінці 2024 року.

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Цьогоріч закінчується термін дії транзитної угоди України з Росією. Українська сторона висловила чітке небажання продовжувати цю співпрацю далі.

Обмежене внутрішнє споживання та зростальне внутрішнє виробництво обмежили потребу в імпорті газу протягом минулого опалювального сезону. На наступний опалювальний сезон 2024 – 2025 року влада не планує додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, у тому числі шляхом розширення виробничих потужностей "Нафтогазу",

– повідомляється у документі МВФ.

Як здійснюватимуть перехід

Щоб завершення угоди було безболісним для країн-партнерів України, на українській території буде зберігатися орієнтовно 3 мільярди кубометрів додаткового газу. Ця сировина використовуватиметься для задовільнення потреб членів ЄС.

Оновлені стратегії "Оператора ГТС України" та газотранспортної галузі відповідним чином відображають нове операційне середовище з метою оптимізувати розмір системи та визначити альтернативні джерела постачання газу,

– повідомляється у меморандумі.

Запровадження цих заходів є частиною підготовки до моменту, коли транзит сировини сягне нульового значення. Таким чином система залишатиметься стабільною.

Зверніть увагу! Уряд готується до прийняття законопроєкту №6133, відповідно до якого, відбуватиметься скорочення експлуатаційних витрат, визначення критичних сховищ газу та шляхів його транспортування.