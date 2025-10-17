Хоче бути "добрим сусідом": Фіцо знову зажадав транзиту російського газу через Україну
- Словаччина прагне відновити транзит російського газу через Україну.
- Будапешт висловлює готовність обговорити з Києвом питання відновлення постачань, заявив Фіцо.
Словаччина хоче повернути транзит російського газу через Україну.Братислава готова обговорювати з Києвом питання відновлення постачань.
Що Фіцо говорить про транзит газу?
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Кошицях, повідомляє 24 Канал з посиланням на КабМін.
Виступаючи на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультаціях, Фіцо заявив, що Україна та Словаччина мають різні точки зору на багато питань, у тому числі щодо транзиту газу. Однак такі зустрічі, мовляв, допомагають досягти порозуміння.
Друзям потрібно говорити речі відверто. Є фактом, що Словаччина готова надавати енергетичне постачання в електриці,
– сказав Фіцо.
Він зазначив, що Словаччина може допомогти Україні зі стабілізацією енергосистеми, надавши певні обсяги електроенергії, однак потрібно говорити й про транзит газу. Адже, на думку словацького прем'єра, це питання ще не вирішене остаточно.
Я розумію, що йде війна. З іншого боку, не всі аргументи можна прийняти. Тому що Росія на сьогодні є другим найвизначнішим постачальником газу в Європі.
Він наголосив, що питання транзиту російського газу через Україну необхідно визначити під час вступу України до Євросоюзу. Мовляв, війна закінчиться, і потрібно знати, чи можна буде його використовувати після цього, чи ні.
Важливо! При цьому Фіцо додав, що Словаччина нібито хоче бути "добрим сусідом" України. Однак словацький бюджет, за його підрахунками, втрачає кожного року 500 – 600 мільйонів євро через припинення постачання газу з Росії до України.
Як Словаччина ставиться до відмови від газу Росії?
Зауважимо, що Словаччина не планує позбавлятися залежності від російських енергоносіїв. Фіцо вже неодноразово критикував плани Єврокомісії щодо відмови від нафти та газу Москви.
- Словацький прем'єр назвав план REPowerEU "невдалим документом" і "повною нісенітницею", пише Euractiv.
- Фіцо наголосив, що Словаччина ніколи не погодиться з ініціативою Брюсселя повністю заборонити імпорт російського газу.
Коли йдеться про газ і нафту, ми просто стріляємо собі в ногу,
– сказав Фіцо,
Що відомо про транзит газу Росії через Україну?
З 1 січня 2025 року Україна повністю припинила транзит російського газу до країн Європи. Міністерство енергетики офіційно підтвердило остаточне завершення постачання блакитного палива через українську територію.
Рішення не продовжувати п’ятирічний контракт із "Газпромом", укладений у 2019 році, стало принциповою позицією Києва. Україна послідовно наголошувала, що не готова співпрацювати з країною-агресором, і отримала підтримку з боку європейських партнерів.
Найгостріше на припинення транзиту відреагувала Словаччина. Там заговорили про втрати бюджету та економічні ризики. Фіцо заявив, що країни зазначють "мільярдних втрат" через таке рішення України.