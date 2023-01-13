Україна може розширити можливості транспортування та зберігання європейського газу

Українська газотранспортна система має одну із найпотужніших у Європі мережу газових сховищ. Це дозволяє зберігати газ не лише для потреб України, а і використовувати сховища для зберігання стратегічних запасів ЄС.

Причому із ситуацією, що зараз склалася на газовому ринку, з'явилися перспективи розширення співпраці із ЄС. Процес сертифікації українських сховищ для зберігання стратегічних запасів європейського газу почався наприкінці минулого року.

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Це означає відкриття у 2023 році можливостей для наших міжнародних партнерів зберігати в Україні свій газ неросійського походження, доставлений через LNG-термінали у Греції та Туреччині, а також газ азербайджанського видобутку,

– зазначає народний депутат Данило Гетманцев.

Російські постачання газу до Європи скоротились у січні

За словами Данила Гетманцева, у січні 2023 року російські постачання газу до Європи ще більше зменшились. Падіння російського експорту склало 10% порівняно з торішнім історичним антирекордом. Тому транзит газу через Україну теж скоротився.

Торік "Газпром" скоротив транзит газу до Європи до історичного мінімуму – до 20,35 мільярда кубометрів (з 41,6 мільярда кубометрів у 2021 році). Було задіяно лише половину від заброньованих потужностей, передбачених контрактом зі схемою "качай або плати".

Так відбувається не лише не тільки з власної волі "Газпрому", а і тому, що Польща, Румунія та Молдова попрощались з газом держави-агресора.

Для нас це привід не сумувати, а шанс перелаштовувати вітчизняну газотранспортну систему у повноцінну частину загальноєвропейського газового ринку. Нині в українських сховищах зберігають свій газ понад тисяча замовників з 26 країн світу, а зацікавленість в вітчизняних ПСГ з початку 2023 року тільки зростає – ураховуючи зниження цін на газ, а також те, що сховища в ЄС заповнені на 80%,

– зазначає Данило Гетманцев.

Як наразі працює українська ГСТ

Нині українська газотранспортна система використовується для транспортування газу Польщі до Словаччини, а також для зберігання запасів газу Молдовою. Днями країна прийняла зміни до законодавства, які відкривають можливості усім компаніям користуватися послугою backhaul (віртуальний реверс) у точці з’єднання з Україною "Гребеники".

Backhaul — це договірна операція, коли природний газ переміщується по трубопроводу в протилежному напрямку потоку. Наприклад, на трубопроводі, який тече з півночі на південь, вантажовідправник може доставити газ у трубопровід у південній точці доставки та отримати газ у північній точці доставки.

Транзит російського газу на початку січня впав до історичного мінімуму. За довгостроковим контрактом у Росії заброньовано 40 мільярдів кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, однак вона використала лише половину заброньованих потужностей.

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