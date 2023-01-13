Украина может расширить возможности транспортировки и хранения европейского газа

Украинская газотранспортная система имеет одну из самых мощных в Европе сетей газовых хранилищ. Это позволяет хранить газ не только для нужд Украины, но и использовать хранилища для хранения стратегических запасов ЕС.

Причем с ситуацией, сложившейся сейчас на газовом рынке, появились перспективы расширения сотрудничества с ЕС. Процесс сертификации украинских хранилищ для хранения стратегических запасов европейского газа начался в конце прошлого года.

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Это означает открытие в 2023 году возможностей для наших международных партнеров хранить в Украине свой газ нероссийского происхождения, доставленный через LNG-терминалы в Греции и Турции, а также газ азербайджанской добычи.

– отмечает народный депутат Даниил Гетманцев.

Российские поставки газа в Европу сократились в январе

По словам Даниила Гетманцева, в январе 2023 года российские поставки газа в Европу еще больше снизились. Падение российского экспорта составило 10% по сравнению с историческим антирекордом прошлого года. Потому транзит газа через Украину тоже сократился.

В прошлом году "Газпром" сократил транзит газа в Европу до исторического минимума – до 20,35 миллиарда кубометров (с 41,6 миллиарда кубометров в 2021 году). Была задействована лишь половина от забронированных мощностей, предусмотренных контрактом со схемой "качай или платы".

Так происходит не только не только по собственной воле "Газпрома", но и потому, что Польша, Румыния и Молдова простились с газом государства-агрессора.

Для нас это повод не унывать, а шанс перестраивать отечественную газотранспортную систему в полноценную часть общеевропейского газового рынка. В настоящее время в украинских хранилищах хранят свой газ более тысячи заказчиков из 26 стран мира, а заинтересованность в отечественных ПХГ с начала 2023 года только растет – учитывая снижение цен на газ, а также то, что хранилища в ЕС заполнены на 80%,

– отмечает Даниил Гетманцев.

Как сейчас работает украинская ГСТ

В настоящее время украинская газотранспортная система используется для транспортировки газа Польше в Словакию, а также для хранения запасов газа по Молдове. На днях страна приняла изменения в законодательство, открывающие возможности всем компаниям воспользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной "Гребеники".

Backhaul – это договорная операция, когда природный газ перемещается по трубопроводу в противоположном направлении потока. Например, на трубопроводе, текущем с севера на юг, грузоотправитель может доставить газ в трубопровод в южной точке доставки и получить газ в северной точке доставки.

Транзит российского газа в начале января упал до исторического минимума. По долгосрочному контракту в России забронировано 40 миллиардов кубометров мощностей для транзита газа через Украину, однако она использовала только половину забронированных мощностей.

Цена на газ в Европе падает, а хранилища переполнены