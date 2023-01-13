Какие генераторы покупали украинцы
За период с января по ноябрь 2022 года в Украину завезли в шесть раз больше генераторов, чем в прошлом – почти 354 тысяч штук на сумму в 355 миллионов долларов.
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Генераторы от международных партнеров
- В декабре партнеры передали Украине около 5 тысяч генераторов, еще примерно 8 тысяч ожидается в начале 2023 года.
- ОАЭ передали Украине еще 2,5 тысячи генераторов на 100 миллионов долларов.
Какие генераторы самые популярные
Бензиновые генераторы мощностью до 7,5 киловатт пользовались наибольшей популярностью среди украинцев. Они составляли более 80% всех ввезенных единиц.
Популярность бензиновых генераторов можно объяснить их универсальностью, ведь они подходят не только для частных домов, но и для бизнеса. К примеру, бензиновый генератор на 7,5 киловатт может жить кофейню в течение длительного времени.
Чаще покупают бензиновые генераторы:
- Kraft Dele на 3 киловатта со средним чеком 12,8 тысячи гривен,
- Honda на 6,5 киловатта за почти 20 тысяч гривен,
- Einbach на 2 – 5 киловатт за 15,4 тысячи гривен.
Какие генераторы чаще покупают украинцы / Инфографика Forbes
Какой генератор экономичен
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объясню, что чем больше генератор, тем дешевле производимая им энергия. Учитывать заявленные технические характеристики производителя не стоит: в большинстве случаев на практике все будет иначе, предупреждает он.
У меня генератор на 7,5 киловатт премиум-класса. При погрузке 3 – 4 киловатт он потребляет 1,7 – 1,9 литра бензина в час. Итак, 1 киловатт-часов стоит 27 – 29 гривен. У моего товарища дешевый китайский генератор мощностью 4 киловатт, для него стоимость 1 киловатт-часов достигает 50 гривен.
– объясню Харченко.
Сколько заработало государство от ввоза генераторов
Государство успело заработать пошлины и НДС от ввоза генераторов почти на 2 миллиарда гривен. В Гостаможслужбе пояснили, что даже несмотря на то, что Кабмин в начале ноября освободил от пошлин и НДС генераторы, электродвигатели и обогреватели, заработали нововведения не сразу.
Дело в том, что у таможни не было инструкций, как действовать, поэтому отказывалась применять льготы. Таким образом, полноценный льготный режим на ввоз генераторов заработал лишь в конце ноября.
К слову, в 2022 году таможня не выполнила план ни в один месяц. Он составлял 44 миллиарда гривен, однако хоть немного приблизиться к этому уровню таможня смогла только в феврале. Тогда показатель достиг 39 миллиардов гривен.