Какие генераторы покупали украинцы

За период с января по ноябрь 2022 года в Украину завезли в шесть раз больше генераторов, чем в прошлом – почти 354 тысяч штук на сумму в 355 миллионов долларов.

Читайте также Украинские энергетики разворачивают миниэлектростанции во избежание блекаута

Обратите внимание! Задекларированная стоимость ввозимых устройств выросла всего в 2,5 раза. Все потому, что в 2021 году больше завозили мощные генераторы, а в военный 2022 приоритеты были другими.

Генераторы от международных партнеров

В декабре партнеры передали Украине около 5 тысяч генераторов, еще примерно 8 тысяч ожидается в начале 2023 года.

ОАЭ передали Украине еще 2,5 тысячи генераторов на 100 миллионов долларов.

Какие генераторы самые популярные

Бензиновые генераторы мощностью до 7,5 киловатт пользовались наибольшей популярностью среди украинцев. Они составляли более 80% всех ввезенных единиц.

Популярность бензиновых генераторов можно объяснить их универсальностью, ведь они подходят не только для частных домов, но и для бизнеса. К примеру, бензиновый генератор на 7,5 киловатт может жить кофейню в течение длительного времени.

Чаще покупают бензиновые генераторы:

Kraft Dele на 3 киловатта со средним чеком 12,8 тысячи гривен,

Honda на 6,5 киловатта за почти 20 тысяч гривен,

Einbach на 2 – 5 киловатт за 15,4 тысячи гривен.

Какие генераторы чаще покупают украинцы / Инфографика Forbes

Любопытно! У Forbes примерно посчитали, какова общая мощность ввезенных в Украину генераторов. Итак, если умножить количество генераторов на минимальную мощность в секторе и подытожить – получается более 1 гигаватт, что равно одному энергоблоку Хмельницкой атомной электростанции.

Какой генератор экономичен

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объясню, что чем больше генератор, тем дешевле производимая им энергия. Учитывать заявленные технические характеристики производителя не стоит: в большинстве случаев на практике все будет иначе, предупреждает он.

У меня генератор на 7,5 киловатт премиум-класса. При погрузке 3 – 4 киловатт он потребляет 1,7 – 1,9 литра бензина в час. Итак, 1 киловатт-часов стоит 27 – 29 гривен. У моего товарища дешевый китайский генератор мощностью 4 киловатт, для него стоимость 1 киловатт-часов достигает 50 гривен.

– объясню Харченко.

Напомним! Стоимость электроэнергии для населения зависит от количества потребленных киловатт Так семья (домохозяйство) которая за месяц потребила более 250 киловатт будет платить 1,68 гривны, а те, кто меньше – 1,44 гривны. Таким образом, население платит существенно меньше, чем стоит электроэнергия от генератора. По словам главы "Укрэнерго" Кудрицкого, конечная цена за электроэнергию составляет 5 – 6 гривен за киловатт-часов.

Сколько заработало государство от ввоза генераторов

Государство успело заработать пошлины и НДС от ввоза генераторов почти на 2 миллиарда гривен. В Гостаможслужбе пояснили, что даже несмотря на то, что Кабмин в начале ноября освободил от пошлин и НДС генераторы, электродвигатели и обогреватели, заработали нововведения не сразу.

Дело в том, что у таможни не было инструкций, как действовать, поэтому отказывалась применять льготы. Таким образом, полноценный льготный режим на ввоз генераторов заработал лишь в конце ноября.

К слову, в 2022 году таможня не выполнила план ни в один месяц. Он составлял 44 миллиарда гривен, однако хоть немного приблизиться к этому уровню таможня смогла только в феврале. Тогда показатель достиг 39 миллиардов гривен.