Які генератори купували українці
За період з січня по листопад 2022 року в Україну завезли у шість разів більше генераторів, ніж торік – майже 354 тисячі штук на суму у 355 мільйонів доларів.
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Генератори від міжнародних партнерів
- Протягом грудня партнери передали Україні близько 5 тисяч генераторів, ще приблизно 8 тисяч очікується на початку 2023 року.
- ОАЕ передали Україні ще 2,5 тисячі генераторів на 100 мільйонів доларів.
Які генератори найпопулярніші
Бензинові генератори потужністю до 7,5 кіловатів користувались найбільшою популярністю серед українців. Вони становили більш як 80% від усіх ввезених одиниць.
Популярність бензинових генераторів можна пояснити їх універсальністю, адже вони підходять не лише для приватних будинків, але й бізнесу. Наприклад, бензиновий генератор на 7,5 кіловатів може жити кав'ярню протягом тривалого часу.
Найчастіше купують бензинові генератори:
- Kraft Dele на 3 кіловати із середнім чеком 12,8 тисячі гривень,
- Honda на 6,5 кіловата за майже 20 тисяч гривень,
- Einbach на 2 – 5 кіловатів за 15,4 тисячі гривень.
Які генератори найчастіше купують українці / Інфографіка Forbes
Який генератор економний
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко поясню, що чим більший генератор, тим дешевша вироблена ним енергія. Зважати на заявлені технічні характеристики виробника не варто: в більшості випадків на практиці все буде інакше, попереджає він.
У мене генератор на 7,5 кіловатів преміумкласу. При навантаженні 3 – 4 кіловатів він споживає 1,7 – 1,9 літра бензину на годину. Отже, 1 кіловат-годин коштує 27 – 29 гривень. У мого товариша дешевий китайський генератор потужністю 4 кіловатів, для нього вартість 1 кіловат-годин сягає 50 гривень
– поясню Харченко.
Скільки заробила держава від ввезення генераторів
Держава встигла заробити мита та ПДВ від ввезення генераторів на майже 2 мільярди гривень. У Держмитслужбі пояснили, що навіть попри те, що Кабмін на початку листопада звільнив від мита та ПДВ генератори, електродвигуни та обігрівачі, запрацювали нововведення не одразу.
Річ у тім, що митниця не мала інструкцій, як діяти, тож відмовлялась застосовувати пільги. Таким чином повноцінному пільговий режим на ввезення генераторів запрацював лише наприкінці листопада.
До слова, у 2022 році митниця не виконала план у жодний місяць. Він складав 44 мільярди гривень, однак хоч трохи наблизитись до цього рівня митниця змогла лише у лютому. Тоді показник досяг 39 мільярдів гривень.