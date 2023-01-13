Які генератори купували українці

За період з січня по листопад 2022 року в Україну завезли у шість разів більше генераторів, ніж торік – майже 354 тисячі штук на суму у 355 мільйонів доларів.

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Зверніть увагу! Задекларована вартість ввезених пристроїв зросла всього у 2,5 раза. Все тому, що 2021 році більше завозили потужні генератори, а у воєнний 2022 рік пріоритети були іншими.

Генератори від міжнародних партнерів

Протягом грудня партнери передали Україні близько 5 тисяч генераторів, ще приблизно 8 тисяч очікується на початку 2023 року.

ОАЕ передали Україні ще 2,5 тисячі генераторів на 100 мільйонів доларів.

Які генератори найпопулярніші

Бензинові генератори потужністю до 7,5 кіловатів користувались найбільшою популярністю серед українців. Вони становили більш як 80% від усіх ввезених одиниць.

Популярність бензинових генераторів можна пояснити їх універсальністю, адже вони підходять не лише для приватних будинків, але й бізнесу. Наприклад, бензиновий генератор на 7,5 кіловатів може жити кав'ярню протягом тривалого часу.

Найчастіше купують бензинові генератори:

Kraft Dele на 3 кіловати із середнім чеком 12,8 тисячі гривень,

Honda на 6,5 кіловата за майже 20 тисяч гривень,

Einbach на 2 – 5 кіловатів за 15,4 тисячі гривень.

Які генератори найчастіше купують українці / Інфографіка Forbes

Цікаво! У Forbes приблизно порахували, яка загальна потужність ввезених в Україну генераторів. Тож, якщо помножити кількість генераторів на мінімальну потужність у секторі та підсумувати – виходить понад 1 гігават, що дорівнює одному енергоблоку Хмельницької атомної електростанції.

Який генератор економний

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко поясню, що чим більший генератор, тим дешевша вироблена ним енергія. Зважати на заявлені технічні характеристики виробника не варто: в більшості випадків на практиці все буде інакше, попереджає він.

У мене генератор на 7,5 кіловатів преміумкласу. При навантаженні 3 – 4 кіловатів він споживає 1,7 – 1,9 літра бензину на годину. Отже, 1 кіловат-годин коштує 27 – 29 гривень. У мого товариша дешевий китайський генератор потужністю 4 кіловатів, для нього вартість 1 кіловат-годин сягає 50 гривень

– поясню Харченко.

Нагадаємо! Вартість електроенергії для населення залежить від кількості спожитих кіловатів Так сім'я (домогосподарство) яка за місяць спожила понад 250 кіловатів платитиме 1,68 гривні, а ті хто менше – 1,44 гривні. Таким чином населення платить суттєво менше, ніж коштує електроенергія від генератора За словами голови "Укренерго" Кудрицького, кінцева ціна за електроенергію становить 5 – 6 гривень за кіловат-годин.

Скільки заробила держава від ввезення генераторів

Держава встигла заробити мита та ПДВ від ввезення генераторів на майже 2 мільярди гривень. У Держмитслужбі пояснили, що навіть попри те, що Кабмін на початку листопада звільнив від мита та ПДВ генератори, електродвигуни та обігрівачі, запрацювали нововведення не одразу.

Річ у тім, що митниця не мала інструкцій, як діяти, тож відмовлялась застосовувати пільги. Таким чином повноцінному пільговий режим на ввезення генераторів запрацював лише наприкінці листопада.

До слова, у 2022 році митниця не виконала план у жодний місяць. Він складав 44 мільярди гривень, однак хоч трохи наблизитись до цього рівня митниця змогла лише у лютому. Тоді показник досяг 39 мільярдів гривень.