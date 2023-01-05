Такое решение полностью исключит возможность длительного выведения из строя украинской энергосистемы из-за обстрелов, отмечается в сообщении Мининтеграции. Главное предназначение миниэлектростанций – обеспечить основные станции и сформировать критический резерв и независимость генерирования энергии.

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Они небольшие и не требуют особого обслуживания. Двадцать таких станций может выдать мощность одного атомного блока. К примеру, для старта атомного блока нужно 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не достигают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также обеспечивать энергетическую безопасность атомной генерации.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга сообщил, что Киев договорился о передаче Украине около 1 800 трансформаторов. Кроме трансформаторов государства Запада планируют передать украинцам около 7 000 генераторов мощностью до 100 кВт и 600 генераторов мощностью более 100 кВт.