Вряд ли россиянам удастся погрузить украинцев в тотальную тьму, ведь, в частности, нам помогают западные союзники. Глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга констатировал, что Киев договорился о передаче Украине около 1 800 трансформаторов.
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Каких договоренностей удалось достичь МИД
Кроме трансформаторов государства запада планируют передать украинцам около 7 000 генераторов мощностью до 100 кВт и 600 генераторов мощностью более 100 кВт. Собственно, это то, о чем известно по состоянию на среду, 4 января.
Удалось договориться о поставках почти 1 800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более 7 000 генераторов мощностью до 100 кВт и более 600 генераторов мощностью более 100 кВт, более 40 километров кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования и обогревателей,
– сказал высокопоставленный чиновник.
Отметим, что генераторы, о которых говорит Кулеба, отличают от тех, которые покупают себе обычные украинцы в собственных домах. Они значительно мощнее и могут снабжать электроэнергией целые предприятия.
Как подобрать генератор в дом / Картинка 24 Канала
Борьба на энергетическом фронте продолжается
Премьер Денис Шмыгаль недавно рассказал, как Украина планирует простоять оккупантам на энергетическом фронте в течение 2023 года. Он констатировал, что правительство планирует не только успешно завершить отопительный сезон и восстановить повреждения, но и коренным образом реформировать энергетическую систему. Суть реформы будет заключаться в создании децентрализованной энергосистемы.
Кроме того, важно для власти обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры, усиление безопасности энергообъектов, а особенно атомных электростанций.