Навряд росіянам вдасться занурити українців у тотальну темряву, адже, зокрема, нам допомагають західні союзники. Глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу констатував, що Київ домовився про передачу Україні маже 1 800 трансформаторів.

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Яких домовленостей вдалось досягнути МЗС

Окрім трансформаторів, держави Заходу планують передати українцям близько 7 000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт. Власне, це те, про що відомо станом на середу, 4 січня.

Вдалося домовитися про постачання майже 1 800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВт, понад 40 кілометрів кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо,

– сказав високопосадовець.

Зазначмо, що генератори, про які говорить Кулеба, відрізняються від тих, що купують собі звичайні українці у власні оселі. Вони значно потужніші та можуть забезпечувати електроенергією цілі підприємства.



Як підібрати генератор у будинок / Картинка 24 Каналу

Зверніть увагу! Перехід українських підприємств на електрогенератори, з одного боку, рятує українську економіку та дозволяє їй хоч якось функціонувати у цих нелегких обставинах, а з іншого, – через це дорожчають продукти. Експерти зазначають, що підвищення цін на продукти коливатиметься на рівні 3 – 5%.

Боротьба на енергетичному фронті продовжується

Прем'єр Денис Шмигаль нещодавно розповів, як Україна планує простояти окупантам на енергетичному фронті продовж 2023 року. Він констатував, що уряд планує не лише успішно завершити опалювальний сезон та відновити пошкодження, але й докорінно реформувати енергетичну систему. Суть реформи полягатиме в створення децентралізованої енергосистеми.

Окрім того, важливим для влади є забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури, посилення безпеки енергооб’єктів, а особливо атомних електростанцій.