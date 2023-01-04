Продукти подорожчають

За підрахунками першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького підвищення цін на продукти коливатиметься на рівні близько 3 – 5%. Про це він розповів під час телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Війна, високий курс та підвищений попит: як та чому дорожчали продукти у 2022 році

Тарас Висоцький Заступник міністра аграрної політики та продовольства Ми маємо декілька стратегій: одна з них – це забезпечити виробництва генераторами. Також міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли.

Також міністр додав, що в більшості випадків перебоїв з електроенергією на виробництвах є доволі критичними.

Відновлення агро сектору після війни

Що стосується аграрного сектору, то аби відновити його на довоєнний рівень потрібен рік, адже він багатогалузевий. Висоцький пояснив, що все залежатиме від напрямку агросектору. Найшвидший цикл відновлення – в рослинництві, хоча розмінування досить складна процедура. А також у птахівництві. Але, якщо скласти всі фактори воєдино, то, на жаль, повноцінне відновлення нашого агросектору займе орієнтовно 2 – 3 роки, залежно від типу виробництва. Це якщо говорити про показники довоєнних часів,

– розповів він.