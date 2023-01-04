Продукты подорожают

По подсчетам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, повышение цен на продукты будет колебаться на уровне около 3 – 5%. Об этом он рассказал во время телемарафона, передает 24 Канал.

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Тарас Высоцкий Заместитель министра аграрной политики и продовольствия У нас есть несколько стратегий: одна из них – обеспечить производство генераторами. Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы.

Также министр добавил, что в большинстве случаев перебои с электроэнергией на производствах достаточно критичны.

Возобновление агро сектора после войны

Что касается аграрного сектора, то, чтобы восстановить его на довоенный уровень, нужен год, ведь он многоотраслевой. Высоцкий объяснил, что все будет зависеть от направления агросектора. Самый быстрый цикл обновления – в растениеводстве, хотя разминирование довольно сложная процедура. А также в птицеводстве. Но если сложить все факторы воедино, то, к сожалению, полноценное восстановление нашего агросектора займет ориентировочно 2 – 3 года, в зависимости от типа производства. Это если говорить о показателях довоенных времен,

– рассказал он.