Про це 24 каналу сказав експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. На його думку, повний блекаут в Україні неможливий.

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Експерт пояснив, що по-перше – українська енергосистема синхронізована з європейською, тож повного дефіциту електроенергії в мережі не буде.

По-друге, зараз проводиться масштабна робота щодо підвищення гнучкості енергомережі і фактично "розбудови" додаткової паралельної енергосистеми. Звісно, це буде аварійна система заживлення, але головне, що вона є,

– заявив Білявський.

За його словами, якщо одна ракета обходиться Росії у 16 мільйонів доларів, а їх по об'єктах енергетики було запущено понад 560, то виходить, що агресор витратив понад 10 мільярд доларів, щоб в українців не було світла та тепла.

"Але результат – ворог прорахувався, адже Україна зі світлом і теплом. Так буде і надалі", – заспокоїв Білявський.

Білявський розповів про відключення світла у святкові дні та стан енергосистеми:



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