Причому із ситуацією, що зараз склалася на газовому ринку, з'явилися перспективи розширення співпраці із ЄС. Процес сертифікації українських сховищ для зберігання стратегічних запасів європейського газу почався наприкінці минулого року.

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Це означає відкриття у 2023 році можливостей для наших міжнародних партнерів зберігати в Україні свій газ неросійського походження, доставлений через LNG-термінали у Греції та Туреччині, а також газ азербайджанського видобутку,

– зазначає народний депутат Данило Гетманцев.

Російські постачання газу до Європи скоротились у січні

За словами Данила Гетманцева, у січні 2023 року російські постачання газу до Європи ще більше зменшились. Падіння російського експорту склало 10% порівняно з торішнім історичним антирекордом. Тому транзит газу через Україну теж скоротився.

Торік "Газпром" скоротив транзит газу до Європи до історичного мінімуму – до 20,35 мільярда кубометрів (з 41,6 мільярда кубометрів у 2021 році). Було задіяно лише половину від заброньованих потужностей, передбачених контрактом зі схемою "качай або плати".

Так відбувається не лише не тільки з власної волі "Газпрому", а і тому, що Польща, Румунія та Молдова попрощались з газом держави-агресора.

Для нас це привід не сумувати, а шанс перелаштовувати вітчизняну газотранспортну систему у повноцінну частину загальноєвропейського газового ринку. Нині в українських сховищах зберігають свій газ понад тисяча замовників з 26 країн світу, а зацікавленість в вітчизняних ПСГ з початку 2023 року тільки зростає – ураховуючи зниження цін на газ, а також те, що сховища в ЄС заповнені на 80%,

– зазначає Данило Гетманцев.

Як наразі працює українська ГСТ

Нині українська газотранспортна система використовується для транспортування газу Польщі до Словаччини, а також для зберігання запасів газу Молдовою. Днями країна прийняла зміни до законодавства, які відкривають можливості усім компаніям користуватися послугою backhaul (віртуальний реверс) у точці з’єднання з Україною "Гребеники".

Backhaul — це договірна операція, коли природний газ переміщується по трубопроводу в протилежному напрямку потоку. Наприклад, на трубопроводі, який тече з півночі на південь, вантажовідправник може доставити газ у трубопровід у південній точці доставки та отримати газ у північній точці доставки.

Транзит російського газу на початку січня впав до історичного мінімуму. За довгостроковим контрактом у Росії заброньовано 40 мільярдів кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, однак вона використала лише половину заброньованих потужностей.

Ціна на газ у Європі падає, а сховища переповнені