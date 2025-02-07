Стефанішина розповіла про перемовини в Європі щодо транзиту російського газу

Україна припинила транзит російського газу 1 січня 2025 року. І про відновлення постачання йдеться.

Перемовини з Єврокомісією щодо постачання російського газу

Одна наразі Словаччина обговорює це питання з Єврокомісією, пише 24 канал з посиланням на віцепрем'єрку, міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

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На сьогодні питання внутрішнього діалогу Словаччини і Європейської комісії,

– сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що є розуміння, що завершення контракту з Росією не впливає на енергетичну безпеку і спроможність Європейського Союзу. Зокрема таке рішення йде у темі повної відмови від російського газу до 2027 року.

Ольга Стефанішина додала, що є "конкретне коло країн Європейського союзу", для яких це питання важливе. І це питання має бути у діалозі з Європейською комісією.

Важливо! Якщо ж за результатами цього діалогу будуть якісь звернення до України, то Київ реагуватиме на них. Однак не йдеться про продовження транзиту, бо контракт закінчися. Про це не йде мова ні з української сторони, ні з боку Брюсселя.