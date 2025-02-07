Переговоры с Еврокомиссией по поставкам российского газа

Одна сейчас Словакия обсуждает этот вопрос с Еврокомиссией, пишет 24 канал со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

Читайте также В Словакии заявили, что не рассчитывают на поставки российского газа через Украину

На сегодня вопрос внутреннего диалога Словакии и Европейской комиссии,

– сказала Стефанишина.

Она отметила, что есть понимание, что завершение контракта с Россией не влияет на энергетическую безопасность и способность Европейского Союза. В частности такое решение идет в теме полного отказа от российского газа до 2027 года.

Ольга Стефанишина добавила, что есть "конкретный круг стран Европейского союза", для которых этот вопрос важен. И этот вопрос должен быть в диалоге с Европейской комиссией.

Важно! Если же по результатам этого диалога будут какие-то обращения к Украине, то Киев будет реагировать на них. Однако речь не идет о продлении транзита, потому что контракт закончился. Об этом не идет речь ни с украинской стороны, ни со стороны Брюсселя.