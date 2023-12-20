Європейський Союз готується до припинення транзиту російського газу через Україну

За рік закінчується договір про транзит російського газу через Україну, тому країни ЄС, які ще використовують російське паливо, повинні готуватися до змін на газовому ринку та зменшувати споживання російського скрапленого і трубопровідного газу. Так висловилася комісарка ЄС з енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради міністрів ЄС з енергетики.

ЄС готується до викликів

Сімсон інформувала міністрів про альтернативні джерела постачання газу та підготовку до припинення транзиту через Україну. Вона також наголосила на важливості підготовки країн-членів ЄС до цих змін.

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Попри російське вторгнення в Україну, ЄС добре підготувався до зими. Рівень газу у сховищах є дуже високим для цієї пори року, а ціни на газ перебувають на найнижчому рівні з початку війни. Але перед країнами-членами ЄС залишаються великі виклики.

Ми також досягаємо прогресу у диверсифікації постачання та у відмові від російського імпорту. Ми очікуємо, що загальний обсяг імпорту російського газу у 2023 році буде близько 40 мільярдів кубометрів, що приблизно на половину складається зі скрапленого та трубопровідного газу. Це половина обсягу, який ЄС імпортував минулого року — тоді ми імпортували 80 мільярдів кубометрів (російського – ред.) газу,

– зазначила єврокомісарка.

Вона також зауважила, що Єврокомісія тримає «під дуже щільним контролем» специфічну ситуацію з імпортом російського скрапленого газу. Рада міністрів, за технічними пропозиціями Єврокомісії, ухвалила регуляторний пакет, який дозволить кожній з країн-членів обмежувати імпорт трубопровідного та скрапленого газу з Росії для власних газових мереж, виходячи з існуючих оцінок щодо безпеки постачання.

Як Європа зменшує імпорт російського газу

Такий підхід надає країнам-членам шлях для пропорційного та цільового зменшення російського газового імпорту.

Хоча поточна ринкова ситуація є дещо більш здоровою, нові геополітичні обставини несуть з собою численні ризики, тож ми маємо й надалі бути готовими до кризи та продовжити запобіжні заходи, які були представлені минулого року. Єврокомісія запропонувала продовжити дію трьох надзвичайних регуляторних правил, зокрема щодо солідарності між країнами-членами, щодо розвитку відновлюваних ресурсів та щодо механізму ринкового корегування. Ці заходи дозволили стримати високі ціни на газ в умовах вразливого ринку, і є прямий сенс зберегти їхню дію на наступний рік,

— підкреслила Сімсон.

Єврокомісарка додала, що Єврокомісія пильно стежить за ситуацією з імпортом російського скрапленого газу. Рада міністрів ЄС, виходячи з технічних рекомендацій Єврокомісії, прийняла нормативний пакет, що дозволяє кожній країні-члену самостійно обмежувати імпорт російського трубопровідного та скрапленого газу, враховуючи оцінки безпеки постачань.

Це дає можливість країнам ЄС пропорційно та цілеспрямовано зменшувати імпорт російського газу. Сімсон також зазначила, що, попри відносно здорову ринкову ситуацію, нові геополітичні обставини створюють ризики. Вона підкреслила необхідність готовності до кризи та продовження запобіжних заходів, введених минулого року.

! Єврокомісія пропонує продовжити дію трьох особливих регуляторних положень, які стосуються солідарності між країнами-членами, розвитку відновлюваних джерел енергії та механізму ринкового коригування, які допомогли стримувати високі ціни на газ. Сімсон виразила задоволення з приводу рішення міністрів продовжити ці заходи на наступний рік.