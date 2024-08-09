До 1,5 мільярда доларів: Словаччина заробляє на транзиті й перепродажу російського газу

Словаччина проявляє інтерес у збереженні транзиту газу через Україну. Відомо що словацький оператор газотранспортної системи Eustream та найбільший словацький енергетичний трейдер SPP заробляють на російському блакитному паливі 1,2 та 1,5 мільярда доларів щороку.

Словаччина заробляє на російському газі

Ексдиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон розповів, як Словаччина заробляє на російському газі.

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Сергій Макогон Ексдиректор Оператора ГТС України На транзиті заробляє словацький оператор ГТС – Eustream, а на перепродажу – їхній найбільший трейдер SPP. Я оцінюю щорічний сумарний заробіток цих двох словацьких компаній від операцій з російським газом у 1,2 – 1,5 мільярда доларів.

На його погляд, саме тому словацький прем'єр Роберт Фіцо виступає за збереження транзиту російського газу через Україну після завершення угоди у 2024 році.

Словаччина споживає 5 мільярдів кубометрів газу на рік. Проте ці обсяги дуже легко замінити постачанням газу з інших напрямків.

Поясню, в чому інтерес Словаччини. Перше – у них є договір на транзит російського газу з Газпромом. Такий самий, як у нас. Він діє до 2028 року. Газпром щорічно сплачує їм 600 – 700 мільйона доларів за потужність. Друге – Словаччина купує російський газ і з маржею перепродає його в інші країни. На цьому непогано заробляє,

– сказав він.

Ще у 2019 році Газпром і Нафтогаз підписали п'ятирічний транзитний контракт, за яким Україна виступає організатором транспортування газу.