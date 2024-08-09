Словаччина заробляє на російському газі

Ексдиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон розповів, як Словаччина заробляє на російському газі.

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Сергій Макогон Ексдиректор Оператора ГТС України На транзиті заробляє словацький оператор ГТС – Eustream, а на перепродажу – їхній найбільший трейдер SPP. Я оцінюю щорічний сумарний заробіток цих двох словацьких компаній від операцій з російським газом у 1,2 – 1,5 мільярда доларів.

На його погляд, саме тому словацький прем'єр Роберт Фіцо виступає за збереження транзиту російського газу через Україну після завершення угоди у 2024 році.

Нагадаємо! Словаччина споживає 5 мільярдів кубометрів газу на рік. Проте ці обсяги дуже легко замінити постачанням газу з інших напрямків.

Поясню, в чому інтерес Словаччини. Перше – у них є договір на транзит російського газу з Газпромом. Такий самий, як у нас. Він діє до 2028 року. Газпром щорічно сплачує їм 600 – 700 мільйона доларів за потужність. Друге – Словаччина купує російський газ і з маржею перепродає його в інші країни. На цьому непогано заробляє,

– сказав він.

Ще у 2019 році Газпром і Нафтогаз підписали п'ятирічний транзитний контракт, за яким Україна виступає організатором транспортування газу.