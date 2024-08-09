Словакия зарабатывает на российском газе

Экс-директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон рассказал, как Словакия зарабатывает на российском газе.

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Сергей Макогон Экс-директор Оператора ГТС Украины На транзите зарабатывает словацкий оператор ГТС – Eustream, а на перепродаже – их крупнейший трейдер SPP. Я оцениваю ежегодный суммарный заработок этих двух словацких компаний от операций с российским газом в 1,2 – 1,5 миллиарда долларов.

На его взгляд, именно поэтому словацкий премьер Роберт Фицо выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после завершения соглашения в 2024 году.

Напомним! Словакия потребляет 5 миллиардов кубометров газа в год. Однако эти объемы очень легко заменить поставками газа из других направлений.

Объясню, в чем интерес Словакии. Первое – у них есть договор на транзит российского газа с Газпромом. Такой же, как у нас. Он действует до 2028 года. Газпром ежегодно платит им 600 – 700 миллиона долларов за мощность. Второе – Словакия покупает российский газ и с маржой перепродает его в другие страны. На этом неплохо зарабатывает,

– сказал он.

Еще в 2019 году Газпром и Нафтогаз подписали пятилетний транзитный контракт, по которому Украина выступает организатором транспортировки газа.