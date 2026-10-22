Блокада моря б'є по експорту: як Україна та Польща рятують транзит зерна

Ворожа блокада морських шляхів продовжує душити вітчизняний агросектор, змушуючи шукати нові виходи на світові ринки. Урядовці вже готують масштабне логістичне рішення, яке допоможе фермерам реалізувати врожай.

Як планують рятувати український експорт та що обіцяють польським фермерам

Через обмежені можливості чорноморських портів Україна та Польща розглядають масштабне розширення транзиту нашого зерна до європейських морських вузлів. Перспективи такої співпраці вже обговорили заступник міністра агрополітики Денис Башлик та держсекретар польського профільного міністерства Малгожата Громадська, про що повідомляє Мінагрополітики.

Головною умовою нових домовленостей є повна прозорість перевезень та захист внутрішнього ринку сусідів. Денис Башлик підкреслив, що Київ зацікавлений виключно у транзиті продукції до третіх країн, без жодного продажу на території Польщі.

Ми пропонуємо організувати транзит українського зерна через Польщу до морських портів. Для нас принципово важливо, щоб така співпраця не створювала додаткових ризиків для польських аграріїв,

– Денис Башлик, заступник міністра агрополітики.

Коли очікувати остаточного рішення

Українська сторона вже має попередні напрацювання з Міністерством інфраструктури Польщі щодо організації таких перевезень. Наступним кроком стануть розширені консультації у Варшаві, до яких залучать профільні міністерства, аграрні асоціації та представників бізнесу обох держав. Малгожата Громадська підтвердила готовність до діалогу, наголосивши на важливості чіткого попереднього узгодження порядку денного.

Важливо! Російська агресія та постійні загрози в акваторії Чорного моря критично вдарили по можливостях України продавати продовольство. Наявні альтернативні шляхи наразі здатні покрити лише близько 50% від необхідних обсягів експорту. Це створює прямі ризики скорочення виробництва, зменшення посівних площ в Україні та несе реальну загрозу для світової продовольчої безпеки, що змушує урядовців шукати швидкі логістичні рішення.

До речі, логістика української агропродукції знову стикається з серйозними викликами через погодні та безпекові фактори. Це змушує перевізників переглядати умови співпраці та диктувати нові правила гри на ринку.