У грудні українців чекає додаткова платіжка за газ: скільки прийдеться переплатити

У грудні українці отримають додаткову третю платіжку за газ. Які суми варто очікувати та за що прийдеться заплатити, читайте далі.

Яка додаткова платіжка за газ прийде у грудні?

У грудні українців чекає додаткова платіжка за газ. Цього разу за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, повідомила київська філія компанії "Газорозподільні мережі України", пише 24 Канал.

Технічне обслуговування включає перевірку спільних газопроводів будинку: у під’їздах, на сходових клітках і фасадах. Під час робіт спеціалісти виявляють приховані дефекти, запобігають витокам газу, несправності арматури та аваріям.

Це дозволяє уникнути пожеж та отруєнь чадним газом.

Важливо! Перевірки проводяться за затвердженими графіками у всіх регіонах і є обов’язковими для забезпечення безпеки, а не формальністю.

Який тариф технічного обслуговування?

Вартість послуги закладена у тариф та у 2025 році для однієї квартири становить понад 100 гривень. У старих будинках із розгалуженими мережами сума може перевищувати 1 000 гривень.

Рахунки за техобслуговування виставляються раз на 3 або 5 років, залежно від віку будинку. Якщо вони старші 25 років – їх перевіряють раз на три роки, а ось новіші вже раз на п’ять.

Зауважте! Першими додаткові платіжки отримають мешканці будинків, де роботи проводилися у жовтні-листопаді.

