Яку додаткову платіжку необхідно платити?

Йдеться про оплату послуг з технічного обслуговування газових мереж у житлових будинках, так звану третю платіжку за газ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київської філії "Газмережі".

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Додаткова платіжка за газ з'явилася через те, що Міністерство енергетики запровадило обов’язкове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в будинках українців для підвищення рівня безпеки.

До робіт з технічного обслуговування зазвичай відносять:

огляд газової інфраструктури будинку;

обстеження мережі;

виявлення можливих недоліків.

Однак законодавство передбачає, що до переліку робіт, які проводять фахівці газової служби під час технічного обслуговування не належить фарбування газопроводів.

Важливо! Технічне обслуговування газових мереж будинків проводиться на всіх підконтрольних територіях України. Лише працівники Київської філії "Газмережі" вже обстежили понад 4 000 будинків, майже 1 000 – у 2025 році.

Коли необхідно платити третю платіжку?

Як зазначають у "Газмережі", власник квартири у багатоквартирному будинку отримає платіжку за "Технічне обслуговування ВБСГ" лише тоді, коли працівники газової компанії проведуть технічне обслуговування мереж всередині будинку.

Платіжку за газ потрібно буде сплачувати кожні 3-5 років – періодичність залежить від термінів експлуатації газових мереж у будинку.

Вартість послуги залежить від кількості квартир та протяжності мереж – чим більше квартир і менше комунікацій, тим менша платіжка.

У 2025 році найменший розмір платежу складає 100 гривень, найбільший – близько 1 000 (стільки доводиться платити жителям будинків радянських часів з невеликою кількістю квартир).

Варто знати! Сплатити додаткову платіжку за газ українці можуть особисто у банку чи відділенні "Укрпошти", або ж через онлайн-сервіси банків.