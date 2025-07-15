Консенсус відсутній: три країни ЄС виступають проти зменшення стелі цін на російську нафту

Станом на зараз Євросоюз не має консенсусу щодо зменшення цін на російську нафту. Це є важливою частиною 18-ого пакета санкцій.

Які розбіжності є у Євросоюзі щодо санкцій проти Росії?

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Міністр поспілкувався з журналістами після прибуття на засідання Ради закордонних справ у Брюсселі. Він сказав, що не впевнений, чи вдасться сьогодні досягти політичної угоди щодо 18-го пакета санкцій, "але якщо не сьогодні, то сподіваюся, що завтра".

Він зазначив, що важливо "використати імпульс, створений також новими заявами Трампа". Расмуссен вважає, що вдасться посилити тиск на Росію через санкції.

Я вже давно виступаю за більш трансатлантичний підхід. Ми повинні сильніше бити по російській економіці, тому одним із ключових елементів пакета санкцій є зниження різниці цін на нафту,

– заявив МЗС Данії.

Він додав, що наразі немає консенсусу, оскільки три країни виступають проти. Однак міністр залишається оптимістичним.

Чи буде це під час зустрічі сьогодні, чи пізніше сьогодні або завтра – я не можу передбачити напевно, але я дуже-дуже оптимістичний і вважаю, що зараз настав час справді змусити Путіна сісти за стіл переговорів,

– сказав Ларс Льокке Расмуссен.

Зауважте! Щодо угоди між США і НАТО – він підтвердив, що Данія готова взяти в ній участь, але "потрібні інші партнери".