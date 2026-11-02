Три головні ТЕЦ столиці зупинили виробництво електрики, – ЗМІ

Енергетична інфраструктура столиці зазнала серйозних руйнувань напередодні холодів. Цьогорічний опалювальний сезон може стати для містян найважчим випробуванням за весь час повномасштабної війни.

Що сталося з генерацією

Через системні російські обстріли три ключові теплоелектроцентралі столиці – ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ – повністю припинили виробництво електроенергії, про що пише "РБК-Україна".

За нормальних умов ці об'єкти не лише забезпечували киян теплом, а й генерували значні обсяги струму для потреб міста. Тепер Київ критично залежить від постачання енергії ззовні через об'єднану енергосистему України.

Зверніть увагу! Зовнішні підстанції, які живлять столицю, також є постійними цілями для ворожих атак. Якщо ці вузли зазнають пошкоджень, то доставити електрику в місто буде вкрай складно, навіть якщо в загальнодержавній мережі не буде дефіциту.

У разі раптових перепадів напруги влада може ухвалювати рішення про екстрене відключення великих споживачів, зокрема метрополітену, щоб швидко стабілізувати систему.

Не менш загрозливою виглядає ситуація з опаленням квартир. Київські ТЕЦ залишаються пріоритетними цілями для ворога, а резервні котельні, які мали б їх підстрахувати, ще не повністю готові до запуску.

Понад те, навіть за умови їхньої повноцінної роботи, у разі сильних морозів потужності котелень може просто не вистачити для підтримання нормативної температури в будинках під час опалювального сезону.

Нагадаємо, що 2 листопада в столиці тимчасово зупинився електротранспорт. Також тимчасово призупинили рух фунікулера.

Минулого тижня ворог атакував українську енергетику та нафтогазовий сектор 94 рази. Зокрема, було зафіксовано 208 інцидентів, які спричинили знищення або пошкодження інфраструктури.