В одній з країн Європи виплачують 13-ту і 14-ту пенсії: сума вас здивує

Угорські пенсіонери цьогоріч отримають не лише звичайну щомісячну пенсію, а й одразу дві додаткові виплати – 13-ту та 14-ту пенсії. Водночас право на такий бонус матимуть не всі.

Хто отримує 13-ту пенсію в Угорщині

Для призначення 13-ї пенсії та 14-ї необхідно одночасно виконати дві умови, повідомляє ProfitLine.

Отже, потрібно

отримувати пенсію у лютому поточного року;

мати хоча б один день пенсійних виплат у попередньому році.

Таким чином, навіть якщо людина оформила пенсію наприкінці грудня минулого року і встигла отримати хоча б одну виплату, вона вже може претендувати на додаткові кошти.

Натомість громадяни, які стали пенсіонерами лише у січні або лютому поточного року, права на бонус не матимуть, оскільки торік ще не отримували пенсійних виплат.

Окремі правила діють для тих, хто одночасно отримує кілька видів пенсій, наприклад:

пенсію за віком;

пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

У такому разі право на додаткові виплати перевірятимуть окремо щодо кожного виду пенсії. Це означає, що за однією виплатою людина може отримати бонус, а за іншою – ні.

Який розмір 13-ї та 14-ї пенсій

Сума 13-ї пенсії дорівнює загальному розміру всіх пенсійних виплат, які людина отримує у лютому, за умови, що вони виплачувалися хоча б один день у попередньому році. Наприклад:

пенсія за віком – 220 000 форинтів (близько 31 500 гривень за курсом НБУ станом на 14 липня);

пенсія у зв'язку з втратою годувальника – 40 000 форинтів (приблизно 5 700 гривень).

Так, загальна сума 13-ї пенсії становить 260 000 форинтів (майже 37 200 гривень). За таким самим принципом розраховують і 14-ту пенсію. У наведеному прикладі вона також становитиме 260 000 форинтів.

Отже, лише за рахунок двох додаткових виплат людина отримає 520 000 форинтів, або приблизно 74 300 гривень, окрім основної пенсії за лютий.

Натомість в Україні 13-та пенсія – це не додаткова виплата. Її надають родичам померлих пенсіонерів у певних випадках.

Це можливо, якщо рідні померлого проживали з ним на момент смерті, або родичі вважаються непрацездатними і перебували на утриманні померлого (при цьому, вони могли не проживати разом з пенсіонером). У випадках, коли на пенсію претендує одразу кілька членів родини, відбувається розподіл коштів на рівні долі між всіма.