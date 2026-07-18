Кто получает 13-ю пенсию в Венгрии

Для назначения 13-й и 14-й пенсий необходимо одновременно выполнить два условия, сообщает ProfitLine.

Итак, необходимо

получать пенсию в феврале текущего года;

иметь хотя бы один день пенсионных выплат в предыдущем году.

Таким образом, даже если человек оформил пенсию в конце декабря прошлого года и успел получить хотя бы одну выплату, он уже может претендовать на дополнительные средства.

В то же время граждане, ставшие пенсионерами только в январе или феврале текущего года, права на бонус не будут иметь, поскольку в прошлом годуони еще не получали пенсионных выплат.

Отдельные правила действуют для тех, кто одновременно получает несколько видов пенсий, например:

пенсию по возрасту;

пенсию в связи с потерей кормильца.

В таком случае право на дополнительные выплаты будет проверяться отдельно по каждому виду пенсии. Это означает, что по одной выплате человек может получить бонус, а по другой – нет.

Каков размер 13-й и 14-й пенсий

Сумма 13-й пенсии равна общей сумме всех пенсионных выплат, которые человек получает в феврале, при условии, что они выплачивались хотя бы один день в предыдущем году. Например:

пенсия по возрасту – 220 000 форинтов (около 31 500 гривен по курсу НБУ по состоянию на 14 июля);

пенсия в связи с потерей кормильца – 40 000 форинтов (примерно 5 700 гривен).

Таким образом, общая сумма 13-й пенсии составляет 260 000 форинтов (почти 37 200 гривен). По тому же принципу рассчитывается и 14-я пенсия. В приведенном примере она также составит 260 000 форинтов.

Таким образом, только за счет двух дополнительных выплат человек получит 520 000 форинтов, или примерно 74 300 гривен, помимо основной пенсии за февраль.

В то же время в Украине 13-я пенсия – это не дополнительная выплата. Ее предоставляют родственникам умерших пенсионеров в определенных случаях.

Это возможно, если родные умершего проживали с ним на момент смерти, либо родные считаются нетрудоспособными и находились на иждивении умершего (при этом они могли не проживать вместе с пенсионером). В случаях, когда на пенсию претендуют сразу несколько членов семьи, происходит распределение средств поровну между всеми.