Хто має право на "тринадцяту" пенсію?

Попри поширену назву, "тринадцята" пенсія не є додатковою щорічною виплатою для всіх українських пенсіонерів. Насправді так неофіційно називають пенсію, яку людина не встигла отримати за життя, нагадує Пенсійний фонд України.

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Після смерті пенсіонера ці кошти можуть бути виплачені його близьким, якщо вони відповідають вимогам, визначеним законодавством. Право на отримання недоотриманої пенсії мають:

члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті;

непрацездатні члени сім'ї, які перебували на його утриманні, навіть якщо проживали окремо.

Саме ця виплата й отримала неофіційну назву "тринадцята" пенсія.

Як оформити недоотриману пенсію?

Для отримання коштів необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто у сервісному центрі або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Разом із заявою потрібно подати свідоцтво про смерть пенсіонера, документ, що посвідчує особу заявник, документи, які підтверджують родинні зв'язки та реквізити банківського рахунку для перерахування коштів, а також документи, які підтверджують спільне проживання з померлим на день його смерті.

Чи може пенсія перейти до спадщини?

Важливо врахувати, що якщо за недоотриманою пенсією ніхто не звернувся у встановлений законом строк, вона може увійти до складу спадщини. У такому разі для отримання коштів знадобиться свідоцтво про право на спадщину.

Виняток стосується пенсій, призначених відповідно до Закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Такі виплати не включаються до спадщини та здійснюються за окремою процедурою.

Як виплачують кошти?

Після ухвалення рішення Пенсійний фонд перераховує кошти на банківський рахунок заявника. Якщо рахунок відсутній, отримати виплату можна через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" в установах Ощадбанку.

Для цього необхідно пред'явити паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. А от днем звернення вважається дата прийняття заяви сервісним центром Пенсійного фонду або дата її реєстрації через електронний портал.

Який розмір середньої пенсії у 2026 році?

Середній розмір пенсії в Україні регулярно переглядається після проведення перерахунків та індексації. Водночас сума виплат суттєво відрізняється залежно від регіону проживання, страхового стажу, заробітної плати та виду призначеної пенсії.