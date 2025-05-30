13 пенсія: хто має право на виплати та як їх отримати

В Україні поширений термін "13 пенсія". Так неофіційно називають недотриману пенсію померлої людини, яку Пенсійний фонд виплачує після її смерті.

Хто може отримати 13 пенсію в Україні

Члени родини пенсіонера після його смерті можуть отримати невиплачену пенсію. Гроші виплачують по місяць смерті людини включно, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсію, яка належала пенсіонеру, але не була виплачена, можуть отримати члени його родини, які проживали з ним на день смерті. До них відносяться і непрацюючі родичі, які знаходилися на утриманні померлого.

Подати заяву на недоотримані виплати за померлого пенсіонера можна:

безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Звернутися за виплатою 13 пенсії родичі померлого мають протягом 6 місяців з дня, коли буде відкрита спадщина.

Важливо! Якщо на невиплачену пенсію претендують кілька членів сім’ї померлого, то вона розподіляється між ними рівномірно.

Як отримати 13 пенсію

Перелік документів, які потрібно подати для отримання 13 пенсії, однаковий для онлайн і офлайн-звернення. Окрім заяви, до ПФУ подається:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку отримувача виплат;

документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатним членам сім’ї померлого пенсіонера необхідно також подати документи, які засвідчують, що вони перебували на його утриманні.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то до документів додається свідоцтво про право на спадщину.

Варто знати! Недоотриману пенсію виплачує Пенсійний фонд через зарахування коштів на банківський рахунок заявника. Якщо такого рахунку немає, то виплати можна отримати у будь-якому відділенні Ощадбанку через платіжну систему "Швидка копійка" – необхідний лише паспорт та ідентифікаційний код.