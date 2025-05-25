Термін "тринадцята пенсія" є неофіційним. Також його можна тлумачити як недоотриману.

Хто може отримати тринадцяту пенсію в Україні

Мова йде про гроші, що не виплатили пенсіонеру у зв’язку з його смертю, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Гроші виплачуються по місяць смерті включно. Кошти передбачені для членів родини померлої особи, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, зокрема непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні.

Що робити, якщо пенсія стала частиною спадку? Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненням, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання до документу, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину.

Зауважте! Подати заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера можна як безпосередньо у сервісних центрах органів Пенсійного фонду України.

Як у цьому випадку виплачується пенсія

Недоотримана пенсія виплачується Пенсійним фондом шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок заявника. Якщо ж в людини відсутній банківський рахунок, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка".

Важливо! Днем звернення вважається день прийняття ПФУ заяви з усіма необхідними документами, а у разі подання заяви онлайн – дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.