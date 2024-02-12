Без пенсії через помилки: на що звернути увагу у трудовій книжці

Під час призначення пенсії може виникнути ситуація, коли через помилки у трудовій книжці можуть виникнути проблеми. Це може спричинити зниження виплат особи.

За що можуть не зарахувати стаж

В першу чергу трудову книжку можуть визнати недійсною, якщо у ній неправильно або взагалі не вказані такі дані:

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ПІБ;

назва підприємства;

підпис того, хто оформив трудову книжку;

печатка підприємства.

Натомість сам стаж можуть не зарахувати, якщо немає необхідних зазначених відомостей. Зокрема двома окремими записами має бути зазначені прийняття та звільнення з роботи. Ці записи мають містити:

дату прийняття або звільнення;

назву посади;

назву підприємства;

номер і дата наказу про прийняття або звільнення;

підпис і прізвище керівника;

печатка підприємства.

Як виправити помилку у трудовій

Якщо у трудовій допущено помилку, її ні в якому разі не можна закреслити або замазати. Також не можна робити ніякі приписки.

Помилку може виправити лише роботодавець, зробивши відповідний запис у документі. Він має містити речення: "Доданій інформації вірити" та мати підпис і печатку.

Дані про стаж, який було отримано до 2004 року, можна знайти тільки в архівах підприємства та трудовій працівника. Тому документ треба зберігати аж до оформлення пенсії.