За что могут не засчитать стаж

В первую очередь трудовую книжку могут признать недействительной, если в ней неправильно или вообще не указаны такие данные:

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  • ФИО;
  • название предприятия;
  • подпись того, кто оформил трудовую книжку;
  • печать предприятия.

Зато сам стаж могут не засчитать, если нет необходимых указанных сведений. В частности, двумя отдельными записями должны быть указаны принятие и увольнение с работы. Эти записи должны содержать:

  • дату принятия или увольнения;
  • название должности;
  • название предприятия;
  • номер и дата приказа о приеме или увольнении;
  • подпись и фамилию руководителя;
  • печать предприятия.

Как исправить ошибку в трудовой

Если в трудовой допущена ошибка, ее ни в коем случае нельзя зачеркнуть или замазать. Также нельзя делать никакие приписки.

Ошибку может исправить только работодатель, сделав соответствующую запись в документе. Она должна содержать предложения: "Добавленной информации верить" и иметь подпись и печать.