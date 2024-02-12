За що можуть не зарахувати стаж
В першу чергу трудову книжку можуть визнати недійсною, якщо у ній неправильно або взагалі не вказані такі дані:
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- ПІБ;
- назва підприємства;
- підпис того, хто оформив трудову книжку;
- печатка підприємства.
Натомість сам стаж можуть не зарахувати, якщо немає необхідних зазначених відомостей. Зокрема двома окремими записами має бути зазначені прийняття та звільнення з роботи. Ці записи мають містити:
- дату прийняття або звільнення;
- назву посади;
- назву підприємства;
- номер і дата наказу про прийняття або звільнення;
- підпис і прізвище керівника;
- печатка підприємства.
Як виправити помилку у трудовій
Якщо у трудовій допущено помилку, її ні в якому разі не можна закреслити або замазати. Також не можна робити ніякі приписки.
Помилку може виправити лише роботодавець, зробивши відповідний запис у документі. Він має містити речення: "Доданій інформації вірити" та мати підпис і печатку.