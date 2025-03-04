Як зараховується стаж для учасників бойових дій

В Україні для учасників бойових дій передбачена довгострокова пенсія за віком. При цьому на заслужений відпочинок вони можуть вийти значно раніше, ніж інші категорії населення.

Як нараховується трудовий стаж під час військової служби

Період, протягом якого особа перебувала на військовій службі гарантовано зарахується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю та до стажу державної служби. Така норма прописана в українському законодавстві, передає 24 Канал.

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Варто знати! Деякі роботодавці можуть не сплачувати страхові внески за мобілізованого працівника. Однак цей період не втрачається для нарахування пенсії в подальшому.

Мобілізація працівника не є причиною для для розірвання трудового договору. На час проходження військової служби працівник тимчасово усувається від виконання своїх обов’язків. Цей факт повинен зафіксувати роботодавець у трудовій книжці працівника.

Хто з учасників бойових дій може вийти на довгострокову пенсію

Особи із статусом учасника бойових дій мають право на довгостроковий вихід на пенсію: чоловіки у 55 років, жінки – у 50. При цьому не важливо чи є вони військовослужбовцями за контрактом.

Страховий стаж для чоловіків повинен становити не менше 25 років, а для жінок – 20 років.