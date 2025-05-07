Як можна підтвердити трудовий стаж до 2004 року

Стаж набутий до 1 січня 2004 року можна підтвердити, завдяки трудовій книжці. Однак якщо цей документ втрачено, є і інші методи.

Чим підтверджується стаж

Стаж може підтверджуватись, завдяки документам, що засвідчують вказаний період роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До таких документів можна віднести:

виписки з наказів;

довідки про зарплату;

дані з реєстру застрахованих осіб;

трудовий договір.

За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі,

– зазначає ПФУ.

Якщо в трудовій книжці є помилка, засвідчення даних може також відбуватися за допомогою свідчень двох свідків.

Зверніть увагу! У випадку, коли стаж був набутий на окупованих зараз територіях і в трудовій виявлено помилку, перевірку проводить спеціальна комісія.