Як можна підтвердити трудовий стаж до 2004 року
- Стаж до 1 січня 2004 року підтверджується трудовою книжкою або іншими документами, такими як виписки з наказів і довідки про зарплату.
- За відсутності документів стаж можна підтвердити свідченнями не менше двох свідків, які знали заявника по спільній роботі.
Стаж набутий до 1 січня 2004 року можна підтвердити, завдяки трудовій книжці. Однак якщо цей документ втрачено, є і інші методи.
Чим підтверджується стаж
Стаж може підтверджуватись, завдяки документам, що засвідчують вказаний період роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До таких документів можна віднести:
- виписки з наказів;
- довідки про зарплату;
- дані з реєстру застрахованих осіб;
- трудовий договір.
За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі,
– зазначає ПФУ.
Якщо в трудовій книжці є помилка, засвідчення даних може також відбуватися за допомогою свідчень двох свідків.
Зверніть увагу! У випадку, коли стаж був набутий на окупованих зараз територіях і в трудовій виявлено помилку, перевірку проводить спеціальна комісія.