Як виправити дані в трудовій книжці

Порядок її заповнення визначено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту України ще у 1993 році.

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Прізвище, ім'я та по батькові працівника, зазначені в трудовій книжці, повинні відповідати даним, вказаним у паспорті.

У разі розбіжностей у написанні ПІБ в трудову книжку вносяться зміни. Згідно з Інструкцією, зміна запису, зокрема про ім'я, вноситься на першій сторінці трудової книжки: неправильне ім'я закреслюється однією рискою, і записується правильне.

Важливо! На внутрішньому боці обкладинки зазначаються відповідні документи, що є підставою для внесення зміни, які завіряються підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства або відділу кадрів.

Ці зміни може зробити уповноважена особа за останнім місцем роботи на підставі документа працівника, з зазначенням його номера та дати видачі.