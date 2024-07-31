Как исправить данные в трудовой книжке
Порядок ее заполнения определен Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты Украины еще в 1993 году.
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Фамилия, имя и отчество работника, указанные в трудовой книжке, должны соответствовать данным, указанным в паспорте.
В случае расхождений в написании ФИО в трудовую книжку вносятся изменения. Согласно Инструкции, изменение записи, в частности об имени, вносится на первой странице трудовой книжки: неправильное имя зачеркивается одной чертой, и записывается правильное.
Эти изменения может сделать уполномоченное лицо по последнему месту работы на основании документа работника, с указанием его номера и даты выдачи.