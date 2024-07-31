Нужно ли обменивать старую купюру на новую

Как сообщили в НБУ, украинцам не нужно принимать дополнительные меры для обмена купюр. Банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Таким образом, замена старых банкнот на новые не повлияет на наличные расчеты граждан.

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Благодаря такой замене купюр НБУ хочет обеспечить, чтобы вся национальная валюта, которая находится в обращении, была надежной и качественной. В ведомстве отмечали, что целью таких действий является то, чтобы украинцы были уверены, что наличные, полученные в магазинах или банках – сейчас являются действительными, защищенными и соответствуют стандартам качества.

Как будет происходить замена купюр / Инфографика – НБУ

Обратите внимание! Национальный банк активно занимается совершенствованием наличного обращения и постепенно заменяет старые банкноты на более новые.