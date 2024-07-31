Чи потрібно обмінювати стару купюру на нову

Як повідомили у НБУ, українцям не потрібно вживати додаткових заходів для обміну купюр. Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Таким чином, заміна старих банкнот на нові не вплине на готівкові розрахунки громадян.

Читайте також: Ліміт на добу: скільки доларів можна купити за один день

Завдяки такій заміні купюр НБУ хоче забезпечити, щоб вся національна валюта, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. У відомстві зазначали, що ціллю таких дій є те, щоб українці були впевнені, що готівка, отримана в магазинах або банках – нині є дійсною, захищеною та відповідає стандартам якості.

Як відбуватиметься заміна купюр / Інфографіка – НБУ

Зауважте! Національний банк активно займається вдосконаленням готівкового обігу і поступово замінює старі банкноти на новіші.