У чому полягає різниця між страховим та трудовим стажем

Поняття страховий та трудовий стаж є різними. Але зазвичай люди можуть плутати ці два визначення.

Чим відрізняються страховий та трудовий стаж

Зокрема, саме страховий стаж впливає на пенсію у 2026 році, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Поняття страховий стаж, яке було запроваджене у 2004 році, відрізняється від поняття трудового стажу – саме умовами зарахування.

Річ у тім, що підтвердженням трудового стажу (йдеться про періоди роботи до 2004 року) є записи у трудовій книжці та інших документах.

Водночас страховий стаж зараховується винятково на основі сплати страхових внесків.

Якщо роботодавець сплатив з офіційно задекларованого заробітку працівника єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому за встановлений законодавством мінімальний, такий період роботи зараховується до страхового стажу,

– пояснили у ПФУ.

Якщо внески не сплачуються, або сплачуються у розмірі, що менший за мінімальний, то період діяльності до стажу не зараховується або ж зараховується значно менша його тривалість.

Якщо ЄСВ не сплачується, то людина втрачає можливість набуття страхового стажу. Тобто особа може просто не вийти на пенсію.

Нагадаємо, що українці також мають право докупити стаж. Людина може укласти договір щонайменше на рік та сплачувати внески щомісяця. Наразі мінімальна сплата єдиного внеску становить 1902,34 гривні на місяць.