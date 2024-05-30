Новий експеримент Ізраїлю: як шекель робитимуть електронним

Шекель може стати цифровим. Центробанк Ізраїлю готується до реалізації цього проєкту.

Що відомо про випуск шекеля

Про випуск цифрового шекеля оголосив Центробанк Ізраїлю. Проєкт реалізується у співпраці з Великою Британією.

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Центробанки Великої Британії та Ізраїлю зробили спільний сервіс – Rosalind. Головною метою цього проєкту є створення прототипу прикладного програмного інтерфейсу, який буде використаний для реалізації цифрової валюти центробанку (CBDC).

Як буде використовуватись валюта

Ізраїльське управління ринку капіталу, страхування та заощаджень (CMISD) надало компанії Bits of Gold рішення про проведення експерименту із запуску в обіг стейблкоїнів, які були номіновані як шекелі.

Цифровий шекель має бути використаний як офіційний засіб розрахунку. Заступник голови BOI Ендрю Абір уточнив, що розробкою цього нововведення займатиметься конкретна організація, щоб громадяни знали, хто відповідальний за це. Потрібно розуміти, що цифровий шекель стане важливою частиною фінансової системи країни.

Програма Центробанку Ізраїлю має свої особливості. Керуючий партнер компанії Masterkey Venture Capital Шаулі Рейван розповів, що для доєднання до нової мережі, потрібно подати спеціальну заявку. Попередній доступ зможуть отримати не всі.